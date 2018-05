L’OQLF permet de sauter sur «une trampoline»

L’Office québécois de la langue française (OQLF) a tranché : on ne fait pas erreur si on monte sur LE trampoline et qu’on tombe ensuite de LA trampoline. L’appareil en question peut en effet sauter d’un genre à l’autre sans offusquer l’autorité linguistique de la province, qui estime que « les deux genres sont possibles ». Dans une longue mise à jour sur le sujet, l’Office dresse l’historique de l’usage du mot pour conclure que, « même si l’emploi du féminin n’est pas consigné dans les principaux dictionnaires usuels du français, il n’y a pas lieu de le considérer comme fautif ». L’Office explique que le mot trampoline est une francisation du nom italien trampolino, qui est masculin en italien, mais qu’il a été introduit en français au début des années 1960 en se basant sur l’emprunt anglais « trampoline », où il a un genre neutre. Curieusement, on lui a donné le genre féminin au Québec et, en Europe, le genre masculin.