Grèves des transports

La Société de transport de Montréal (STM) fait face à des menaces de grève imminentes. Les 4500 chauffeurs et opérateurs de métros se prononcent aujourd’hui en assemblée générale (à 10 h et à 19 h) sur la possibilité d’entériner un mandat de grève demandé par leur comité de négociation. Les 2400 employés des services d’entretien refuseront les heures supplémentaires durant six jours à compter de la semaine prochaine.

Pendant ce temps, en France, les conflits de travail se poursuivent dans les transports aériens et ferroviaires. Toutes les catégories de salariés font grève aujourd’hui et vendredi chez Air France. Une septième séquence d’arrêt de travail de deux jours sur cinq s’engage dans les chemins de fer nationaux. Les grévistes en ont contre des réformes visant notamment les refaites.