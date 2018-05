Justice

Le juge Yvan Poulin rend son verdict ce matin au palais de justice de Montréal pour les six accusés dans le dossier du Faubourg Contrecoeur.

Frank Zampino, ancien président du comité exécutif de la Ville de Montréal, et l’entrepreneur Paolo Catania font face à des accusations de fraude, de complot et d’abus de confiance. Quatre autres personnes qui travaillaient pour Construction F. Catania sont accusées de fraude et de complot.

Les six ont été arrêtées en mai 2012. Le procès a duré deux ans. En décembre 2015, le commissaire de l’UPAC Robert Lafrenière avait qualifié ce procès d’« emblématique » et de « moment charnière » pour l’UPAC, créée en 2011.