La pluie entraîne des inondations et des évacuations préventives

Le Québec n’échappe pas aux inondations printanières, avec la pluie qui s’est abattue depuis plusieurs heures sur la plupart des régions du sud de la province.

Pierre Corbin, directeur des opérations chez Hydro Météo, a indiqué lundi que les niveaux d’eau sont particulièrement élevés en Estrie, en Beauce, en Outaouais, en Montérégie et dans la région de Québec.

La Sécurité civile estime toutefois qu’une accalmie au cours des prochaines heures permettra aux niveaux d’eau de demeurer stables ou de diminuer dans la plupart des régions touchées lundi soir et mardi, mais le retour de la pluie et le temps chaud prévus plus tard cette semaine pourraient aggraver certains problèmes, notamment là où il y a toujours de la neige au sol.

Plusieurs secteurs évacués

La rivière Chaudière est particulièrement problématique, la sécurité civile rapportant des inondations majeures au pont de la route 276 à Saint-Joseph et au pont de la route 112 à Vallée-Jonction, ainsi qu’un débordement important d’un de ses tributaires, la rivière Beaurivage, dans le secteur Saint-Étienne-de-Lauzon à Lévis. Dans ce dernier cas, la Ville de Lévis a procédé à l’évacuation de 37 résidences et à quelques fermetures de rue.

La Chaudière connaît aussi d’autres débordements, mais moins importants, sur pratiquement toute sa longueur, avec des pointes dans les secteurs de Sainte-Marie et de Scott. Quelques évacuations préventives ont dû être effectuées là aussi.

La municipalité de Weedon, à une cinquantaine de kilomètres au nord-est de Sherbrooke en Estrie, a pour sa part procédé à quelque 500 évacuations préventives en raison du débordement du Lac Louise. Le maire de Weedon, Richard Tanguay, a toutefois précisé qu’entre 40 et 50 résidences sont considérées comme étant inondées.

« Il y en a qui ont de l’eau dans la maison, ils ont de l’eau tout le tour de la maison, mais c’est davantage la question de sécurité qui est prioritaire parce que, dans la majorité des cas, il n’y aura probablement pas de réclamation », a-t-il expliqué en entrevue téléphonique.

« Ils attendent que la crise passe, ils désinfectent et merci bonjour ! », a raconté le maire Tanguay, précisant que cette situation est assez commune dans le secteur touché.

Les abords de la rivière Saint-Charles, en amont de la rivière Lorette dans la région de Québec, sont aussi aux prises avec des inondations qualifiées de moyennes, selon la classification du ministère de la Sécurité publique.

Plusieurs cours d’eau demeurent en situation d’inondation mineure, selon la Sécurité publique, notamment la rivière des Mille îles à Terrebonne, le Lac Maskinongé à Saint-Gabriel-de-Brandon, la rivière Noire à Sainte-Émélie-de-l’Énergie, la rivière des Trois-Pistoles, la Rivière du Loup, la rivière Ouelle à Saint-Joseph-de-Kamouraska et la rivière Nelson à Québec.

Évidemment, les rivières Chaudières, Beaurivage et Saint-Charles sont sous haute surveillance, entre autres.

Surveillance du territoire

De son côté, la Sécurité civile assure une surveillance constante du territoire, avec l’aide d’experts, dans le but de prêter main-forte aux municipalités si nécessaire.

Thomas Blanchet, porte-parole pour la Sécurité civile au ministère de la Sécurité publique, indique que la fin de la pluie ne signifiera pas la fin des risques d’inondations.

En cas d’inondation, la Sécurité civile presse les citoyens de respecter les consignes des autorités et de ne prendre aucun risque qui pourrait menacer leur sécurité.

À Sainte-Marie-de-Beauce, un quinquagénaire a péri jeudi soir dans le sous-sol inondé de sa résidence. La cause de sa mort n’est pas encore connue.

Rivière des Mille Îles à Laval

L’eau de cette rivière a débordé sur les berges à Laval, dans les quartiers de Laval-Ouest et de Fabreville.

Certains tronçons de rues sont fermés, notamment la rue Riviera, qui se retrouve sous l’eau par endroits. La rivière lèche même quelques terrains gazonnés des habitations riveraines. Des troncs d’arbres et des bancs de parc reposent dans l’eau.

La Ville de Laval se dit prête. Elle soutient avoir des équipes sur le terrain qui surveillent avec attention le niveau de la rivière qui encercle l’île Jésus. Les habitations ne subissaient pas lundi après-midi les contrecoups du débordement. Aucune distribution de sacs de sable n’est encore amorcée, mais les citoyens les recevront si les autorités estiment qu’une inondation peut toucher leurs maisons, assure la municipalité.

Ceux qui habitent sur la rue Riviera ne sont pas inquiets, même s’ils voient de l’eau sur leur terrain, ou à quelques mètres de leur maison. Ils en ont vu d’autres au fil des ans.

« C’est normal ça », lance Denis Quimper, en montrant l’eau qui se retrouve dans la rue, non loin de sa maison, alors que des hélicoptères survolaient le secteur. C’est le niveau qu’il voit à chaque année. Sauf l’an dernier, une année exceptionnelle, lors de laquelle son garage a été inondé, et des résidences du secteur ont dû être rasées car elles avaient été trop endommagées par les inondations, a précisé l’homme qui habite l’endroit depuis 30 ans.

Les difficultés de l’an dernier ne l’ont pas échaudé pour l’avenir. « Il n’y aura pas de problème », assure-t-il.

Raymond Pelletier ne craint pas non plus de débordement majeur. Sa maison riveraine n’a pas de sous-sol, justement pour éviter des dommages. Il est d’avis que lundi, l’eau est déjà plus calme, et la façon dont elle se déplace indique qu’elle se retire. Il fait aussi confiance au barrage du Grand-Moulin, qui régularise les débits et s’ajustera en conséquence.

Ses voisins d’en face, Aline Gauthier et Michel Sansoucy, opinent : « C’est comme ça à chaque année — sauf l’an dernier. »