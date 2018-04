Audrey Gagnon accusée de meurtre au deuxième degré

Québec — La mère de Rosalie Gagnon, cette fillette de deux ans dont le corps a été retrouvé dans un bac à ordures, la semaine dernière, dans le secteur de Charlesbourg, à Québec, a été accusée du meurtre au deuxième degré de l’enfant. Des accusations de meurtre non prémédité et d’outrage à un cadavre ont été déposées contre la jeune femme, vendredi matin, alors qu’Audrey Gagnon a comparu au Palais de justice de Québec. Le juge a ordonné qu’elle soit détenue en attente de la suite des procédures, le 13 juin. La femme de 23 ans était déjà accusée d’entrave au travail des policiers et d’incendie criminel dans cette affaire. Une autopsie a déterminé que l’enfant a été poignardée à plusieurs reprises.