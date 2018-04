Les photos de la semaine du 22 avril

2 Washington, États-Unis, 24 avril 2018 | Le président français, Emmanuel Macron, était de passage aux États-Unis cette semaine, où il a rencontré son homologue américain, Donald Trump, en plus d’avoir livré mercredi un discours au Congrès. Devant les parlementaires américains, dans un discours en anglais de 45 minutes émaillé d’ovations, M. Macron a plaidé contre la tentation nationaliste et pour le multilatéralisme et le maintien des États-Unis sur la scène internationale. Mais ce qui aura retenu le plus l’attention, c’est la complicité entre les présidents Macron et Trump. Embrassades, interminables poignées de main et autres marques d’affection ont fait le délice des photographes… et des humoristes des talk-shows américains de fin de soirée. Ludovic Marin Agence France-Presse