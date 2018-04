Appel aux politiciens et aux médias dans le dossier des demandeurs d’asile

Le représentant du Haut commissariat pour les réfugiés au Canada (HCR) s’inquiète des dérapages médiatiques et du « discours populiste » de certains politiciens dans le dossier des demandeurs d’asile. En cette période électorale, il appelle la classe politique à « faire preuve de jugement » et les médias à ne pas « promouvoir certains messages politiques ».

« Le discours populiste haineux anti-réfugiés ou anti-migrants, souvent teinté de discrimination raciale ou religieuse, est extrêmement dangereux », a déclaré Jean-Nicolas Beuze, en entrevue au Devoir.

« On appelle vraiment les politiciens, y compris dans les campagnes électorales, à toujours faire preuve d’un bon jugement. C’est facile de marquer des points en trouvant des boucs émissaires comme les demandeurs d’asile ou les réfugiés. Mais ça a des conséquences à long terme. »

Une question de droit

M. Beuze récuse des idées comme celle du chef du Parti québécois de construire un mur à la frontière de Lacolle, estimant que cela n’empêchera pas les migrants de tenter de traverser.

« Il faut être réaliste et pratique. Il y a 9000 kilomètres de frontières. Si on fermait Roxham Road, il y aurait d’autres endroits qui deviendraient des points de passage irréguliers, ce qui compliquerait le travail des autorités canadiennes et risquerait de forcer les demandeurs d’asile à traverser à des endroits beaucoup plus dangereux, comme des lacs ou d’autres plans d’eau qui sont en train de dégeler », a-t-il dit.

Il martèle que c’est une question de « droit » protégé par les chartes et conventions : à travers le monde, toute personne, même si elle ne peut pas entrer dans un pays de manière régulière, a le droit de pénétrer dans un territoire pour y trouver refuge si elle estime sa sécurité menacée.

« On peut se poser des questions du point de vue éthique et moral, et même légal, lorsqu’il s’agit de fermer toute frontière », a soutenu M. Beuze.

Il s’inquiète aussi de la couverture que feront les médias advenant que le flux soit aussi important que l’an dernier. « J’ai été surpris qu’il n’y ait pas plus de conscience de certains médias des risques qu’ils faisaient prendre aux demandeurs d’asile », a-t-il dit.

« C’est toujours un peu décevant de voir que certains médias s’autorisent à biaiser les reportages et les chiffres, à ne pas raconter la vérité avec l’intention de passer un discours politique plutôt que de faire un travail de journalisme. »

Un flux difficile à prédire

Le représentant canadien du HCR refuse d’appréhender une vague de demandeurs d’asile comme en 2017. Certes, les Haïtiens sont venus en grand nombre en juillet et août derniers parce que leur permis temporaire de séjour allait être révoqué, mais il rappelle que les Honduriens, les Salvadoriens et autres ressortissants dans la même situation ne sont pas venus.

« Il faut aussi remettre les chiffres en perspective. Ce ne sont que 20 000 personnes qui sont arrivées de manière irrégulière l’an dernier, minimise-t-il. C’est en train d’augmenter, mais il est impossible de déterminer si la tendance va se maintenir. »

Dans un entretien accordé au Devoir jeudi, le président du syndicat des douanes et de l’immigration s’inquiétait de la capacité d’accueil du Québec.

Ces jours-ci, de 175 à 200 demandeurs d’asile — surtout d’origine nigériane — franchissent quotidiennement le chemin Roxham, près de Lacolle, de façon irrégulière. À Montréal, le taux d’occupation en centre d’hébergement est maintenant de 74 %.

M. Beuze croit que le Québec et le Canada, qui octroie une subvention de 173 millions, ont la capacité d’accueillir tout le monde. « Les autorités fédérales et provinciales ont appris des hick up de l’an dernier et on est mieux préparés », croit-il.

Rappelons que, pour les demandeurs d’asile haïtiens, le taux d’acceptation est jusqu’ici très faible puisqu’il oscille entre 8 % et 13 %. Toutefois, seulement 14 % de toutes les demandes d’asile déposées l’an dernier ont été étudiées.