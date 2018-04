Attaque de Toronto: 8 des 10 victimes sont des femmes

Le chauffeur du véhicule-bélier lundi à Toronto a tué huit femmes et deux hommes, a indiqué vendredi la police de la métropole ontarienne, qui avait souligné plus tôt cette semaine que l’individu avait principalement visé des femmes.

Victims of Yonge Street Tragedy officially identified at press conference by Toronto Police Homicide Inspector Bryan Bott & Ontario Chief Coroner Dr Kirk Huyer. There are 8 females & 2 males. The last 2 names on the graphic are males. Watch on Youtube: https://t.co/jGYUwt0LJg ^sm pic.twitter.com/Ek0HzTQ6pa