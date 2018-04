Inondations possibles

Il pleut encore et encore, ce qui augmente les risques de débordement des rivières déjà surchargées par les fontes printanières. Des inondations sont donc possibles dans plusieurs régions du Québec au cours des prochains jours, surtout dans Lanaudière et Chaudière-Appalaches, en Gaspésie, en Estrie et dans le Bas-Saint-Laurent.