À la rencontre des sans-abri de Montréal

Photo: Valérian Mazataud Le Devoir

La Ville de Montréal a procédé au deuxième dénombrement de sa population itinérante mardi. Pour l’occasion, quelques centaines de bénévoles sont allés à la rencontre des personnes sans-abri dans le but de collecter des données permettant de mieux connaître, comprendre et mesurer l’ampleur du phénomène. L’opération, baptisée Je compte MTL2018, suscite des critiques de la part d’acteurs du milieu communautaire, qui estiment que ce portrait d’une journée n’est pas représentatif de l’ensemble de la situation. Les résultats seront connus dès mercredi. On avait compté 3016 personnes en situation d’itinérance à Montréal lors du premier dénombrement, en 2014. Sur la photo, Marianne Ferron et Megan Cacchiotti en entrevue avec Hugo Gélinas.