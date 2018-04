Alek Minassian accusé de 10 meurtres prémédités

L’homme arrêté en lien avec une attaque à la camionnette mortelle survenue lundi à Toronto a été accusé de 10 chefs de meurtre au premier degré.

Alek Minassian, un homme de 25 ans de Richmond Hill, en Ontario, fait aussi face à 13 chefs de tentative de meurtre.

L’homme de 25 ans a comparu dans une salle d’audience bondée mardi matin, à Toronto, vêtu d’une combinaison blanche. Les seules paroles qu’il a prononcées pendant la brève audience ont été son nom.

Photo: Google+ / Alek Minassian

La police a arrêté Alek Minassian moins d’une demi-heure après l’incident, survenu à 13 h 30, lundi.

Les autorités ont confirmé que 10 personnes étaient mortes et 15 autres avaient été blessées dans l’attaque.

Alek Minassian n’était pas connu des policiers de Toronto, selon le chef de la police de la métropole canadienne, Mark Saunders. Il n’avait aucun lien avec des organisations terroristes, a confié une source fédérale au Devoir.

En conférence de presse lundi soir, M. Saunders a déclaré que le geste du suspect semblait « assurément » délibéré. Il ne s’est pas davantage avancé sur ses motifs, mais il a souligné que toutes les pistes étaient sur la table à ce point-ci de l’enquête.

Une première victime identifiée

L’une des victimes de l’attaque de Toronto a été identifiée: il s’agit d’Anne Marie D’Amico.

Le conseiller municipal Cesar Palacio a nommé la femme, mardi matin, lors d’une réunion du conseil à l’hôtel de ville. M. Palacio dit avoir communiqué avec les parents de Mme D’Amico, qui résident dans son district.

Trudeau se veut rassurant

Il est encore trop tôt pour connaître les motifs de l’attaque au camion-bélier survenue à Toronto lundi. Mais le premier ministre Justin Trudeau a réitéré mardi matin que le geste n’avait pas de lien avec la sécurité nationale.

Promettant de continuer de tout faire pour protéger les Canadiens, M. Trudeau a invité ses concitoyens à ne pas céder à la peur.

Ce genre d’attaques ciblant une foule de quidams au cœur d’une grande ville ont été menées à quelques reprises en Europe. Au Canada, Martin Couture-Rouleau avait foncé sur deux militaires en uniforme à Saint-Jean-sur-Richelieu il y a quatre ans.

« On doit continuer de réfléchir aux situations changeantes dans lesquelles on se trouve et faire tout ce qu’on peut pour continuer d’assurer la protection des Canadiens », a reconnu le premier ministre, qui réagissait à l’attaque de la veille en point de presse dans le foyer de la Chambre des communes. « En même temps, nous ne devons pas commencer à vivre dans la peur et dans l’incertitude tous les jours quand on se promène dans nos villes et quand on vit nos vies. Nous devons rester un pays ouvert, libre et à l’aise dans nos valeurs. Et nous allons continuer de l’être. »

Bien que la thèse terroriste ait pour l’instant été écartée de l’enquête — qui n’est qu’à un stade préliminaire —, Justin Trudeau n’a pas voulu s’avancer sur les possibles motivations du présumé suspect, Alek Minassian.

Le niveau de risque au Canada n’a pas été changé, ont précisé les autorités fédérales lundi soir. L’organisation du sommet du G7, qui accueillera les chefs d’État à La Malbaie en juin, ne sera pas modifiée non plus pour l’instant, a indiqué le premier ministre.

Justin Trudeau n’ira pas tout de suite sur les lieux de l’attaque, à Toronto. Le premier ministre a expliqué qu’il ne voulait pas perturber l’enquête et le travail de la police locale. « On sait très bien que ça continue d’être une enquête active. Et j’ai l’intention d’y aller dès que ça aura du sens que j’y aille. Pour l’instant, je pense qu’on va laisser les gens faire leur travail sans trop de perturbations », a-t-il expliqué.

Des réactions jusqu'à Washington

Depuis Washington, les présidents américain et français ont ajouté leurs voix aux condoléances exprimées.

« Nos cœurs accompagnent les familles éplorées », a déclaré Donald Trump tandis que son hôte Emmanuel Macron reprenait le même sentiment. « Dans ces moments aussi, nous nous tenons ensemble », a assuré le président français.

Le président Macron avait déjà téléphoné à M. Trudeau dans la soirée de lundi pour lui exprimer sa solidarité et lui offrir l’aide de la France.

Le chef du NPD, Jagmeet Singh, a choisi les médias sociaux pour exprimer sa peine, lundi soir. « Tout le Canada pleure pour les personnes touchées par la violence d’aujourd’hui à Toronto. Aux familles qui ont perdu un être cher, aux gens blessés, et à tous les premiers répondants, nous vous transmettons notre amour et notre soutien », a-t-il écrit.

Tout le Canada pleure pour les personnes touchées par la violence d’aujourd’hui à Toronto.



Aux familles qui ont perdu un être cher, aux gens blessés, et à tous les premiers répondants, nous vous transmettons notre amour et notre soutien. Déclaration : https://t.co/lex5uZL6DB — Jagmeet Singh (@theJagmeetSingh) 24 avril 2018

Le chef du Parti conservateur, Andrew Scheer, a lui aussi offert ses condoléances aux proches des victimes. Dans une déclaration écrite, M. Scheer a souligné que « la sécurité des Canadiens doit être la priorité de tout gouvernement » et que « l’individu responsable de cette attaque horrible doit être poursuivi avec toute la rigueur de la loi ».

The safety and security of Canadians must be the number one priority of any government and the individual responsible for this horrific attack must be prosecuted to the fullest extent of the law. 3/6 — Andrew Scheer (@AndrewScheer) 24 avril 2018

L’arrestation du suspect, un «moment lumineux» dans une journée horrible Le président du syndicat des policiers de Toronto affirme que les gestes d’un agent lors de l’arrestation du suspect ont été « un moment lumineux » dans une journée horrible. Mike McCormack, de l’Association des policiers de Toronto, affirme que l’arrestation, dont les images vidéo ont largement circulé sur les réseaux sociaux, a donné une lueur d’espoir à la ville aux prises avec une tragédie. Dans l’une des vidéos, un homme peut être entendu demandant au policier de le tuer, affirmant qu’il a une arme à feu dans sa poche. L’agent refuse de tirer et demande à l’homme de se coucher par terre. M. McCormack dit avoir communiqué avec le policier, qui n’a pas été nommé et qui serait dépassé par les émotions. Selon M. McCormack, le policier estime qu’il ne faisait que son travail et qu’il s’inquiétait davantage pour les victimes que pour quoi que ce soit d’autre. L’agent aurait dit au président syndical que ses gestes n’avaient rien de spécial. Nicole Thompson

Avec La Presse canadienne