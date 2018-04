Quoi surveiller aujourd'hui?

Toronto frappée en plein coeur

Le Conseil des ministres se réunit ce matin et la Chambre siège cet après-midi: nul doute qu'il y sera question de la terrible tragédie de la rue Yonge, à Toronto. Une fourgonnette louée, lancée à pleine vitesse, a heurté hier des piétons sur des centaines de mètres et fait une dizaine de morts et une quinzaine de blessés.



La police a indiqué que le travail «complexe» d'enquête nécessite d’interviewer de nombreux témoins et de visionner beaucoup d’images de surveillance. Les enquêteurs vont fermer le secteur au nord du centre-ville pendant plusieurs jours.