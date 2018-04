Carte: le quadrilatère du drame

Neuf personnes sont mortes et seize ont été blessées à Toronto lundi, après la course folle d’une fourgonnette blanche, a confirmé la police locale.Les victimes ont été heurtées par le véhicule vers 13 h 30 près des rues Yonge et Finch, à un peu plus de 15 km au nord du centre-ville de la capitale ontarienne.