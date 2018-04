Élan politique de solidarité avec Toronto

Les réactions politiques de solidarité avec la ville de Toronto ont été nombreuses après la tragédie qui a coûté lundi la vie à 9 personnes et en a blessé 16.



Lancée dans une course folle, une fourgonnette blanche a happé vers 13h30 plusieurs piétons, a confirmé la police locale.



Le drame s'est produit près des rues Yonge et Finch, à un peu plus de 15 km au nord du centre-ville de la capitale ontarienne.







Lors de la période de questions à Ottawa, le premier ministre Justin Trudeau a rapidement eu une pensée pour les personnes heurtées. « Nos pensées sont avec tous ceux affectés par cet incident. Nous sommes en train d’en apprendre plus sur ce qui s’est passé. Nous tiendrons les Canadiens informés ».



De son côté, le maire de Toronto, John Tory, a confirmé qu’il allait se rendre sur place et a offert l’appui de la Ville aux agents qui enquêteront sur cet événement, qu’il a décrit comme étant «très tragique».



« Mes pensées sont avec tout le monde affecté. Nous suivons la situation de près — en travaillant avec nos partenaires fédéraux et municipaux. Merci aux premiers intervenants qui s’occupent des victimes et des témoins », a déclaré la première ministre de l’Ontario, Kathleen Wynne, sur son compte Twitter.

Hearing a number of people have been hurt at Yonge and Finch. My thoughts are with everyone affected. We’re following the situation closely — working with our federal and municipal partners. Thank you to the first responders caring for victims and witnesses.