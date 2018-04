Entre 8 et 10 piétons ont été renversés par un véhicule blanc à Toronto lundi, près de l’intersection des rues Yonge et Finch, à un peu plus de 15 km au nord du centre-ville de la capitale ontarienne.

La police de Toronto a indiqué sur son compte Twitter que « la collision » a eu lieu à 13 h 27 mais n’a pas précisé s’il s’agissait d’un acte délibéré ou d’un accident. La camionnette aurait fui les lieux juste après.

L’état des personnes touchées n’est pas encore connu pour le moment.

Collision, numerous pedestrians have been struck by a white van on Yonge St and Finch area. further when I get more. #GO725711 ^gl — Toronto Police OPS (@TPSOperations) 23 avril 2018

Update: unknown of extent of injuries, possible 8 - 10 pedestrians struck further when I get it ^gl — Toronto Police OPS (@TPSOperations) 23 avril 2018

D'autres détails suivront.