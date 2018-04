Une adolescente de 13 ans aurait subi un viol collectif à Montréal-Nord

Trois adolescents comparaissent lundi en Chambre de la jeunesse à Montréal relativement à un viol collectif commis sur une adolescente de 13 ans le mois dernier.



En tout, cinq adolescents — une fille et quatre garçons — âgés de 13 à 16 ans ont été arrêtés par la police en raison de leur implication présumée dans l’événement.



Les trois adolescents qui comparaissent lundi sont demeurés détenus depuis leur arrestation survenue jeudi dernier. Les deux autres ont été libérés sous promesse de comparaître.



Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) dit avoir été informé de l’incident le 30 mars dernier.



Selon l’agente Andrée-Anne Picard, l’agression sexuelle serait survenue quelques jours plus tôt, soit le 24 mars, entre 20 h et 23 h 30, dans un appartement situé à Montréal-Nord.



La police confirme que la victime et les suspects se connaissaient et qu’ils se trouvaient tous à une fête ensemble.



Les autorités n’ont toutefois pas voulu divulguer si d’autres personnes étaient présentes dans l’appartement au moment du viol.



Les cinq adolescents arrêtés pourraient être accusés d’agression sexuelle, de production de pornographie juvénile, de possession de pornographie juvénile, de distribution de pornographie juvénile et de complot en vue de commettre une agression sexuelle.



Selon Cogeco Nouvelles, l’adolescente qui a été arrêtée aurait filmé les scènes qui ont ensuite été partagées sur les applications Whats’app et Snap Chat.



Toujours selon Cogeco Nouvelles, c’est le frère aîné de la victime qui aurait aperçu les images et reconnu sa sœur ; il aurait alors alerté leur père.



Le SPVM dit n’avoir aucune raison de croire qu’il y a d’autres victimes dans ce dossier.