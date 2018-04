L’ETA se dissout

L’organisation séparatiste basque, en voie de « dissolution », convoque une conférence de presse à Bayonne cet après-midi (heure de France). Il devrait être question du processus de « démobilisation », terme préféré par l’ETA.

Le groupe armé a déjà présenté ses excuses en Espagne la semaine dernière pour les victimes civiles de ses attentats des dernières décennies. Sa disparition officielle devrait être prononcée dans les prochains jours par une nouvelle déclaration solennelle.

L’ETA, fondé en 1959, a renoncé à la violence en 2011 et a dévoilé ses caches d’armes en 2017. On lui attribue 829 morts et des milliers de blessés.