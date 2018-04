Plus qu’une semaine pour transmettre ses déclarations de revenus

Il ne reste plus qu’une semaine aux contribuables canadiens et québécois pour faire parvenir leurs déclarations de revenus, qui doivent être transmises au plus tard le 30 avril. Les retardataires s’exposent à payer des intérêts et des pénalités sur tout solde dû. Le respect de la date limite permet également d’éviter toute interruption du versement des paiements de prestations et de crédits. Si un contribuable ne peut payer un solde dû, l’Agence du revenu du Canada et Revenu Québec recommandent d’envoyer quand même sa déclaration avant la date d’échéance pour éviter de payer la pénalité pour production tardive.