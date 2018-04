Quatre Québécois sur dix consentent au don d’organes

Malgré des progrès substantiels ces dernières années, seulement 4 Québécois sur 10 ont officialisé leur consentement au don d’organes et de tissus dans un des deux registres mis à leur disposition. C’est pourquoi les intervenants reviennent à la charge et pressent les Québécois de signifier leur décision par écrit et à leurs proches, alors que débute la Semaine nationale du don d’organes et de tissus. Plus de 3 millions de personnes ont dit OUI au don d’organes par l’entremise du registre de la Régie de l’assurance maladie du Québec. Et 1,6 million ont signalé leur consentement dans le registre de la Chambre des notaires du Québec.