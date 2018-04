4 Montréal, 18 avril 2018 | Les travailleurs et travailleuses de 61 centres de la petite enfance (CPE) de Montréal et Laval ont débrayé mercredi et jeudi. Les 1350 employés en question sont sans contrat de travail depuis le 31 mars 2015. Les syndiqués reprochent notamment à l’Association patronale nationale des CPE (APNCPE) de refuser de reconnaître l’entente nationale conclue en novembre dernier entre la Fédération de la santé et des services sociaux, des associations patronales et le ministère de la Famille. Jacques Nadeau Le Devoir