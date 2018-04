Quoi surveiller aujourd'hui?

Halifax, la rouge

Justin Trudeau rentre au pays après son périple en Europe et il se rend à Halifax rejoindre des milliers de militants libéraux pour le congrès biennal de leur parti, à un an et demi des prochaines élections fédérales. Le PLC attend 3000 délégués, dont la moitié qui s’initient à l’exercice.



Les délégués vont discuter aujourd’hui et demain d’une trentaine de propositions et en retenir la moitié, à prioriser pendant la prochaine campagne. Un plan envisage de décriminaliser la possession simple et la consommation de toutes les drogues, dures ou molles. D’autres idées évoquent la création d’un revenu de base garanti, d’un régime d’assurance médicaments et même d’un pont entre Terre-Neuve et le Labrador.