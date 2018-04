La mère de Rosalie accusée d’entrave et d’incendie criminel

Photo: Jacques Boissinot La Presse canadienne

Québec — La mère de la petite Rosalie Gagnon, deux ans, retrouvée morte mercredi dans une poubelle à Québec, a été accusée d’entrave au travail d’un policier et d’incendie criminel, jeudi, au palais de justice de Québec. Les enquêteurs du Service de police de la Ville de Québec avaient pourtant recommandé qu’Audrey Gagnon, 23 ans, soit accusée de meurtre lorsqu’ils ont remis le dossier au bureau du Directeur des poursuites criminelles et pénales, mais cette accusation n’a pas été retenue pour l’instant. L’enquête se poursuit dans cette triste affaire et d’autres accusations pourraient s’ajouter.