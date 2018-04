Attentat de Québec: des dommages collatéraux étendus

Les derniers témoignages présentés jeudi dans le dossier d’Alexandre Bissonnette ont révélé l’ampleur des dommages collatéraux de la tuerie, bien au-delà de la mosquée.

« Papa, la mosquée, c’est dangereux le soir. Il ne faut pas y aller. Ça se peut qu’un autre Bissonnette revienne et te fasse du mal. On a encore besoin de toi. S’il te plaît, n’y va pas ! » Jeudi matin, un autre témoin du drame a raconté à quel point sa fille de 10 ans avait été perturbée, les propos cités plus haut remontant à quelques jours à peine.

Même si l’enfant n’était pas présente sur les lieux, elle est restée marquée par l’horreur. « Depuis cet événement, mes enfants se réveillent souvent la nuit à cause des cauchemars reliés à la tuerie », a raconté Ahmed Cheddadi, 47 ans.

« Je suis resté enfermé dans ma maison sans pouvoir sortir dehors. […] Je ne voulais pas sortir avec ma femme, ma femme qui porte un foulard, car on sentait qu’on était vraiment, vraiment visés. J’ai perdu le goût de vivre », a poursuivi l’homme dont le rapport psychologique a été soumis au juge en preuve.

Plus tôt en matinée, on avait pu entendre le long témoignage d’un homme complètement traumatisé par la tuerie alors qu’il n’était pas présent sur les lieux. « J’ai arrêté de travailler pendant six mois alors que je n’étais pas à la mosquée », a raconté Youssef El Aouamar, 43 ans qui a toutefois été marqué par le temps passé auprès des proches des victimes après le drame.

Dans un autre témoignage poignant, l’ancien président de la mosquée, Mohammed Labidi, a indiqué au juge que la fréquentation du Centre avait diminué du tiers depuis la tragédie. « Certains parlent de quitter la province ; d’autres de quitter le pays », a-t-il dit avant de préciser que certains l’avaient déjà fait.

Juste après, le cofondateur de la mosquée, Boufeldja Ben Abdallah, a déploré qu’Alexandre Bissonnette ait aussi « culpabilisé un peuple bon qui [nous] a ouvert le bras ». « La société québécoise n’est pas de cet acabit, mais elle va se lever et elle se lève », a-t-il ajouté.

La Couronne termine aujourd’hui, jeudi, la présentation des témoignages des victimes et proches dans le cadre des observations sur la preuve. Lundi, ce sera au tour de la défense de présenter ses observations.

