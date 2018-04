Le Parlement jase Facebook

Après Washington, Ottawa. Deux représentants de Facebook viendront répondre aujourd’hui aux questions de parlementaires canadiens dans la foulée du scandale Cambridge Analytica.



On sait que dans cette affaire, les données personnelles de quelque 620 000 Canadiens ont été recueillies et analysées à mauvais escient. On sait aussi que le commissaire à la protection de la vie privée du Canada fait enquête. Mais on sait aussi qu’on ne sait pas tout. Alors.