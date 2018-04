Le corps inanimé d’un enfant est retrouvé à Québec

Le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) a retrouvé, mercredi après-midi, le corps inanimé d’un enfant en bas âge dans une résidence du secteur Charlesbourg, à Québec. Les policiers ont confirmé mercredi soir qu’il s’agit de la petite Rosalie Gagnon, deux ans, dont la disparition a été signalée plus tôt dans la journée. Le corps de l’enfant a été transporté à l’hôpital par ambulance. En début d’après-midi, mercredi, le SPVQ avait demandé l’aide de la population pour retrouver une jeune mère, Audrey Gagnon, et sa fillette de deux ans, qui pouvait être en danger. Quelques heures plus tard, les policiers ont localisé la jeune femme de 23 ans dans le secteur de l’avenue Gaspard, mais sans sa fillette. Selon une porte-parole du SPVQ, Cyndi Paré, les enquêteurs ont interrogé la mère et un autre individu qui se trouvait en sa compagnie. Les deux personnes sont considérées comme des « témoins importants ».