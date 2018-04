Attentat de Québec: les parents d’Alexandre Bissonnette, «des victimes collatérales»

Après cinq jours des observations sur la peine, Alexandre Bissonnette a fondu en larmes au tribunal mercredi matin quand le juge François Huot a souligné à quel point ses gestes avaient fait souffrir ses parents.

« À mon sens, Raymond Bissonnette et son épouse sont des victimes collatérales dans cette affaire et je suis convaincu que ce sont des gens qui souffrent énormément », a déclaré le juge Huot durant l’un des témoignages. « J’en appelle à votre charité et, peut-être, à votre foi de ne pas les affliger davantage. »

Dans le box des accusés, l’auteur de la tuerie à la mosquée sanglotait sans arrêt. À tel point que le juge a demandé qu’on fasse une pause pour lui permettre de se calmer. Le père d’Alexandre Bissonnette est présent dans la salle à chaque étape des observations sur la peine.

L’éducation d’« un monstre »

Le juge Huot réagissait au témoignage de l’un des rescapés de la tragédie, Ibrahim Bekkari Sbai. Ce dernier avait laissé entendre que le père d’Alexandre Bissonnette avait « contribué à l’éducation » d’un « monstre ».

« C’est très humain de chercher des explications pour des actes sordides et quelque part, c’est peut-être un peu réconfortant de pointer du doigt rapidement l’environnement familial », lui a rétorqué le juge avant d’ajouter qu’Alexandre Bissonnette avait 27 ans au moment des événements.

« Ce n’était plus un petit enfant. Il a eu son propre parcours indépendamment des valeurs qu’ont pu lui transmettre ses propres parents. »

La Couronne a convoqué à la barre plus de 15 témoins dans le cadre des observations sur la peine.

Mercredi matin, on a aussi pu entendre la veuve de Khaled Belkacemi et deux de ses enfants.

D’autres détails suivront.