Quoi surveiller aujourd'hui?

Sociofinancement et Broncos, la fin

C'est ce soir, à minuit, que la campagne de sociofinancement consacrée aux Broncos de Humboldt cessera de recevoir les dons du public. Lancée tout de suite après l'accident mortel qui a fait seize victimes autour de cette équipe de hockey junior de la Saskatchewan, la campagne a permis d'amasser plus de 12 millions en dix jours. L'objectif initial était de 5000$.



Ce serait la campagne de sociofinancement la plus importante en son genre dans l'histoire (somme toute récente) canadienne. Plus de 130 000 individus et entreprises y ont participé.