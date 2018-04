Grève de deux jours dans 61 CPE de Montréal et Laval

Les parents de quelque 6000 enfants devront se trouver un plan B mercredi et jeudi, puisque les travailleurs et travailleuses de 61 centres de la petite enfance (CPE) de Montréal et Laval seront en débrayage.

« La grève, c’est le moyen ultime, on aurait souhaité ne pas devoir la faire, mais nous sommes dans une bataille ardue », indique Nathalie Fontaine, vice-présidente à la négociation du Syndicat des travailleuses de CPE-CSN.

Sans contrat de travail depuis le 31 mars 2015, les 1350 employés se regrouperont mercredi matin à la station de métro Pie-IX à partir de 9 h 30 pour se rendre ensuite aux bureaux de l’Association patronale nationale des CPE dans l’est de Montréal.

Désaccords

Les syndiqués reprochent notamment à l’Association patronale nationale des CPE (APNCPE) de refuser de reconnaître l’entente nationale conclue en novembre dernier entre la Fédération de la santé et des services sociaux, des associations patronales et le ministère de la Famille.

« Ils reconnaissent environ 85 % de l’entente, mais il y a un 15 % qu’ils refusent d’intégrer », déplore Carole Leroux, présidente du Syndicat. Les désaccords entre les deux parties touchent entre autres la reconnaissance de l’expertise des éducatrices ainsi que les congés.

La porte-parole de l’APNCPE, Chantal Bellavance, rappelle que son organisation s’était dissociée des autres organismes patronaux lors de la négociation nationale de cette entente. L’APNCPE voulait privilégier plutôt une négociation régionale. Mme Bellavance s’explique mal le déclenchement de cette grève de deux jours, puisque les deux parties étaient encore en négociations mardi.

« Nous sommes surpris qu’il y ait grève à ce stade-ci. Nous avons un calendrier de négociations établi depuis l’automne », indique-t-elle.