Verglas, neige et pannes de courant au Québec: tout ce que vous devez savoir

La météo continue de faire des siennes, mardi, dans certaines régions du Québec et en Ontario.



L'est du pays connaît depuis lundi diverses conditions météorologiques qui rendent les déplacements difficiles.



En raison d’un important système dépressionnaire, de la pluie verglaçante a commencé à tomber dans les régions de l’Outaouais, de Montréal et de la Montérégie, dimanche, avant de se transformer en pluie au cours de la journée de lundi.



À Québec, mardi, les vents forts se font sentir et un avertissement d'onde de tempête a été émis pour les secteurs de Bellechasse, Côte-de-Beaupré–L'Île d'Orléans, Lévis et Québec. La combinaison des vents forts et des marées de fortes amplitudes pourrait provoquer un débordement le long de la côte dans ces localités.



Sur la Côte-Nord, on prévoit de 20 à 40 cm de neige d'ici mercredi matin.

Les écoles sont-elles fermées?

Sur la Côte-Nord, ainsi que dans l'est du Québec, notamment dans Charlevoix, de nombreuses écoles sont fermées mardi.

Risquez-vous d'être privé d'électricité?

Mardi matin, quelque 19 000 personnes étaient toujours privées d'électricité au Québec.



D'autres détails suivront.