Conditions météo difficiles

Le Québec et les provinces de l’Atlantique ont subi lundi diverses conditions météorologiques qui ont rendu les déplacements difficiles et incité des commissions scolaires à fermer leurs établissements pour la journée. En raison d’un important système dépressionnaire, de la pluie verglaçante a commencé à tomber dans les régions de l’Outaouais, de Montréal et de la Montérégie, dimanche. « Dans le sud du Québec, on en a jusqu’à [mardi] en journée. Partout, ça va devenir de plus en plus intermittent au fil de la journée, [jusqu’à] dans la nuit de mardi à mercredi », note le météorologue Steve Boily, d’Environnement Canada. L’Outaouais est la région du Québec où l’on a constaté le plus de pannes, selon Jonathan Côté, porte-parole d’Hydro-Québec. Le beau temps est toutefois attendu à compter de la fin de semaine prochaine, affirme M. Boily.