Rappel élargi de produits à base de fraises vendus chez Adonis

Des jus, smoothies et cocktails contenant des fraises et vendus dans les supermarchés Adonis ne doivent pas être consommés, a signalé le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ) lundi.



Ces produits ont été préparés avec des fraises crues congelées de marque Montana, en provenance d’Égypte, et pourraient avoir été contaminés avec le virus de l’hépatite A. Ils ont été vendus jusqu’au 13 avril. Le détaillant a procédé à un rappel des produits.



Un premier avis avait été émis samedi concernant des emballages de 1 kg de fraises congelées Montana.