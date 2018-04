Grève mardi de chauffeurs d’autobus d’écoliers sur la Rive-Sud de Montréal

Quelque 2000 élèves qui fréquentent des écoles des commissions scolaires des Patriotes et Riverside, sur la Rive-Sud de Montréal, seront touchés mardi par une grève des chauffeurs d’autobus d’écoliers travaillant pour BE Grisé transport. Ces chauffeurs sont membres du Syndicat québécois des employés de service (SQEES), affilié à la FTQ. Ce n’est pas la totalité des élèves qui fréquentent les écoles de ces commissions scolaires qui seront touchés, mais ceux qui utilisent le service de BE Grisé transport à Saint-Bruno-de-Montarville. Comme pour l’ensemble des syndicats qui représentent les chauffeurs d’autobus d’écoliers, la rémunération est au coeur du litige. Ceux-ci tou