Bissonnette a regretté de ne pas avoir tué plus de gens

Des preuves présentées par la Couronne mardi tranchent avec l’image de fragilité et d’état de crise qui se dégageaient de l’interrogatoire et de l’appel 911 d’Alexandre Bissonnette présenté la semaine dernière. Selon un rapport déposé en preuve, il a dit à une intervenante en prison se rappeler de tout ce qu’il a fait le soir du 29 janvier, en ajoutant qu’il regrettait de ne pas avoir tué « plus de personnes ».

« Ce n’est pas vrai que je ne me souviens pas. Je me souviens de tout », a déclaré le tueur lors d’un entretien en septembre avec l’intervenante en santé mentale Guylaine Cayouette rapporté en cour.

Mme Cayouette a rencontré Alexandre Bissonnette toutes les semaines pendant sa détention. Or pour la première fois le 20 septembre, l’homme qui a plaidé coupable à six meurtres lui a parlé directement de la tuerie. Il lui a alors confié ne plus vouloir « jouer un rôle » et que deux psychiatres ne l’avaient pas cru quand il disait entendre des voix.

« Il a spécifié qu’il aurait aimé avoir tué plus de personnes tant qu’à avoir à vivre ce qu’il vit actuellement », ajoute Mme Cayouette.

Plus tard dans l’entretien, il a dit qu’il voulait « la gloire » et entretenait une admiration pour les tueurs en série depuis l’adolescence. « J’ai fait des recherches sur les tueurs en série et ce sont mes idoles », a-t-il dit. La fascination pour les tueurs et l’envie de poser un « geste d’éclat » seraient apparues quand on l’a ridiculisé plus jeune.

L’intervenante souligne plus tard que le jugement du criminel ne lui semblait pas « altéré » durant la discussion, qu’il avait un discours cohérent et une attitude « hautaine ».

Lorsque l’entretien a eu lien, l’homme de 28 ans était sous surveillance constante au centre de détention parce que le personnel craignait qu’il se suicide. Un sujet dont il a également parlé à l’intervenante en regrettant de ne pas s’être enlevé la vie après la tuerie comme il l’avait prévu au préalable.