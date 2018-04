Quoi surveiller cette fin de semaine?

Réunion en Arabie

Les chefs d’États arabes se réunissent dimanche en Arabie saoudite. Ils avaient déjà prévu de discuter du conflit en Syrie. Les conséquences des frappes alliées s’ajoutent au menu qui comprend aussi la guerre qui perdure au Yémen (ci-dessus).



Le royaume devrait évidemment en profiter pour mobiliser ses partenaires contre l’Iran, ennemi central dans la région qui profite en plus des tensions en Irak et au Liban pour étendre son influence. Vingt et un des vingt-deux pays membres de la Ligue arabe participent au sommet. La Syrie a été exclue de l’organisation depuis le début de la guerre civile en 2011.