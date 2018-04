Les photos de la semaine du 8 avril

1 Washington, États-Unis, 10 avril 2018 | Le fondateur et p.-d.g. de Facebook, Mark Zuckerberg, a répondu pendant dix heures mardi et mercredi à Washington aux questions des sénateurs et des représentants américains. En plus de s’excuser pour les erreurs commises par son entreprise, M. Zuckerberg a promis d’investir davantage de ressources et d’efforts dans la protection des données privées des utilisateurs de Facebook et de s’assurer que cette plateforme ne sera pas utilisée pour intervenir dans les élections aux États-Unis et ailleurs. Il a toutefois refusé de remettre en cause le modèle économique du réseau social, qu’il juge « sûr », et s’est plutôt montré ouvert à l’adoption de lois pour garantir que les informations privées le demeurent. Jim Watson Agence France-Presse