Lucy Granados aurait été expulsée du pays vendredi

Lucy Francineth Granados, cette femme sans-papiers qui résidait et travaillait à Montréal depuis des années avant d’être visée par un ordre de déportation, a été expulsée du Canada vendredi matin, selon Mary Foster, de Solidarité sans frontière. Mme Foster et d’autres manifestants s’étaient rassemblés pour un sit-in dans la nuit de jeudi à vendredi au Centre de prévention de l’immigration de Laval, où était détenue Mme Granados. La sergente Geneviève Major, du Service de police de Laval, a confirmé que Mme Granados avait quitté le Centre, sans toutefois pouvoir préciser si son départ du Canada avait bel et bien eu lieu. Le Centre de prévention de l’immigration ne pouvait confirmer si l’expulsion avait eu lieu ou non.