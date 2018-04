Attentat de Québec: Bissonnette avait peur des «attaques terroristes»

Alexandre Bissonnette avait vu un reportage sur l’arrivée des demandeurs d’asile au Canada quelques heures avant de se présenter à la mosquée de Québec et d’abattre six fidèles. En interrogatoire, il a aussi soutenu avoir ainsi voulu « sauver des gens » des attaques « terroristes ».

Le tribunal complétait vendredi matin l’audition de l’interrogatoire de l’homme de 28 ans qui avait été réalisé le lendemain de la tuerie.

Il y mentionne avoir été marqué par l’attentat de Nice en 2016 et l’attaque contre la Chambre des communes, à Ottawa, deux ans plus tôt.

« Je me suis dit hier que, peut-être grâce à ce que j’ai fait, il va peut-être y avoir une centaine de personnes qui vont être sauvées », a-t-il laissé tomber avant de parler de « tout ce qui s’est passé » en Europe, au Canada et aux États-Unis.

L’échange entre le tueur et le sergent-enquêteur de la Sûreté du Québec dure plus de trois heures. Fébrile, tremblant, Alexandre Bissonnette refusera longtemps de parler de ce qu’il a fait au Centre culturel islamique (CCIQ).

Après plus de deux heures de discussion, il laisse tomber qu’il a « écouté la télé » dans la journée. « On a su que le gouvernement allait prendre plus de réfugiés. Ceux qui pourraient pas aller aux États-Unis seraient rendus ici », dit-il avant d’ajouter qu’il a « comme perdu la carte ».

L’enquêteur l’amène finalement à en parler en affirmant que le premier ministre Justin Trudeau « ne rejoint pas ses valeurs » et en prétendant avoir voté lui-même pour Stephen Harper aux dernières élections.

Le document a été présenté par la Couronne dans le cadre des observations sur la preuve. Au cours de la discussion, l’homme mentionne qu’il « a toujours eu de l’anxiété dans sa vie », « de la dépression aussi ».

Il raconte qu’il a interrompu ses études en science politique. « Ça doit faire des mois que je me force plus, que je suis plus capable. » Il mentionne qu’il « deale avec ces pensées » depuis l’âge de 14 ans et a souvent songé à s’enlever la vie.

En réponse aux questions de l’enquêteur, il dit néanmoins avoir au moins un bon ami et bien s’entendre avec ses parents, mais qu’il ne leur a pas parlé de ses pensées suicidaires. « J’ai jamais dit ça à personne. »

Il explique qu’il s’était fait prescrire des comprimés de l’antidépresseur Paxil, trois semaines plus tôt, après un essai non concluant avec une autre marque de médicament. « Ça fait des mois que je file pas, dit-il. Je ne sais plus quoi faire. »

Durant l’interrogatoire, il admet qu’il avait consommé « beaucoup » d’alcool le jour de l’attaque. L’échange révèle aussi que cela inquiétait son père.

Peur des terroristes

En début d’interrogatoire, il lance au policier qu’il a peur qu’on s’attaque à ses parents et son frère. Plus tard, il dira avoir peur que des terroristes s’en prennent à sa famille. « Je suis comme sûr qu’ils vont venir tuer mes parents pis ma famille. » Il ajoute qu’il en est convaincu et qu’il fallait qu’il « fasse quelque chose ».

Les observations sur la peine doivent se poursuivre lundi au palais de justice de Québec.

Lorsqu’il avait plaidé coupable le 29 mars dernier, Alexandre Bissonnette avait nié être un terroriste ou encore un islamophobe. « Je ne sais pas pourquoi j’ai commis un geste insensé comme ça et encore aujourd’hui, j’ai de la misère à y croire », avait-il dit.

L’homme de 28 ans a déjà plaidé coupable à chacun des douze chefs d’accusation pesant sur lui — six de meurtre prémédité et six de tentative de meurtre avec une arme à feu à autorisation restreinte.

Le ministère public a déjà laissé entendre qu’il allait réclamer « une peine qui reflète l’ampleur du crime commis et [des] conséquences de ces événements tragiques », avait déclaré le procureur Thomas Jacques un peu après les aveux de culpabilité de l’homme de 28 ans la semaine dernière.

D’au minimum 25 ans, la peine pourrait s’élever jusqu’à 150 ans en cumulant les condamnations pour chacun des meurtres.