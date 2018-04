Quoi surveiller aujourd'hui?

Dans le carnet culturel

La saison des festivals commence. Ou bien elle ne s’arrête jamais ? En tout cas, le Coachella Valley Music and Arts Festival de Californie lance sa version 2018. La carte de programmation comprend Beyoncé, Eminem et The Weeknd.



Créé en 1999, le Coachella est devenu un des festivals les plus courus et respectés du monde. Son budget dépasse les 100 millions. C’est aussi un événement mondain qui attire personnalités, stars et starlettes.