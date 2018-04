Un prix de journalisme pour Francine Pelletier

Photo: Martin Lipman

Francine Pelletier recevait jeudi soir le prix Hyman-Solomon pour l’excellence journalistique. Décerné depuis 1992 par le Forum des politiques publiques, cet honneur récompense un journaliste qui « a su approfondir les mécanismes régissant l’élaboration des politiques ». Mme Pelletier a été décrite par les membres du jury comme une personne « passionnée, progressiste et audacieuse ». Elle signe une chronique au Devoir depuis 2013, a pratiqué le journalisme à Radio-Canada et à CBC, a réalisé plus d’une dizaine de documentaires et enseigne à l’Université Concordia depuis 2016.