Attentat de Québec : les vidéos ne seront pas rendues publiques

Le juge François Huot a donné raison mercredi aux avocats qui réclamaient la non-diffusion des enregistrements vidéo de l’attaque à la mosquée du 29 janvier 2017.

« Il importe aux yeux du tribunal d’établir une distinction très nette entre curiosité malsaine et déplacée et le droit du public à l’information », a notamment écrit le juge dans une longue décision. D’autant plus, a-t-il souligné, que les médias qui suivent les procédures judiciaires pourront faire des comptes rendus écrits des vidéos.

Les images en cause ont été filmées par les caméras de surveillance de la mosquée dans la soirée du 29 janvier. La Couronne souhaitait les utiliser en preuve pour déterminer la peine à imposer à Alexandre Bissonnette.

D'autres détails suivront.