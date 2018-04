Quoi surveiller aujourd'hui?

Syrie, les suites

Les tensions entre l'Occident et la Russie au sujet de la Syrie se sont aggravées hier — et tout indique que cela ira en croissant aujourd'hui. Des frappes occidentales semblent en effet de plus en plus probables, en riposte à une attaque chimique présumée survenue samedi et imputée au régime de Bachar al-Assad.



Mardi, la France a indiqué qu'elle «mettra tout en oeuvre contre l’impunité chimique». Elle annoncera «dans les prochains jours» la décision sur sa riposte. Londres et Washington seraient par ailleurs «tombés d’accord» «pour ne pas laisser l’usage d’armes chimiques se poursuivre», selon la Maison-Blanche. À suivre.