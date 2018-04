Attentat de Québec: les débats sur la diffusion des vidéos se poursuivent

Le débat sur la possible diffusion des vidéos de l’attentat de la mosquée de Québec perpétré par Alexandre Bissonnette se poursuit mardi matin au palais de justice de la capitale.

La Couronne s’oppose catégoriquement à ce que les vidéos du 29 janvier 2017 soient diffusées et tente ainsi de bloquer la demande d’un consortium de sept médias en ce sens.

Vendredi, pour soutenir sa position, la Couronne a fait témoigner la docteure Cécile Rousseau, une experte en psychiatrie transculturelle, radicalisation et polarisations sociales, qui a déclaré que la diffusion des vidéos comportait trois grands risques : la retraumatisation, la contagion (l’effet « copycat ») et l’utilisation malveillante à des fins de propagande.

Le témoignage de la docteure Rousseau doit se poursuivre mardi matin.

Alexandre Bissonnette a été déclaré coupable de six chefs de meurtre et de six chefs de tentative de meurtre. Il est passible d’une peine d’emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle avant 150 ans.

Le tribunal ne siégeait pas lundi dans cette cause et les observations sur la peine qui sera imposée à Alexandre Bissonnette devraient débuter mercredi.

D’autres détails suivront.