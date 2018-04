Quoi surveiller aujourd'hui?

Le retour du jour: Bixi

C’est le grand retour des Bixi dans les rues de Montréal aujourd’hui — ce qui veut dire, en d’autres mots, que le printemps est là. En même temps que les vélos seront mis en service, la Ville devrait dévoiler ce matin son plan pour améliorer l’offre de Bixi sur le territoire.



Cela dit, malgré l’ivresse que peut induire une course à vélo, nous vous suggérons de ne pas tenter de fuir un coyote en Bixi non plus: il va gagner.