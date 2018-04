Fin de l’évaluation psychiatrique de Joshua Boyle

Ottawa — L’ex-otage canadien en Afghanistan Joshua Boyle, accusé notamment d’agression sexuelle et de séquestration à son retour au Canada, a brièvement comparu, lundi, en Cour de l’Ontario, et son avocat a indiqué qu’il étudiera maintenant le rapport d’évaluation psychiatrique déposé vendredi. Lawrence Greenspon a soutenu lundi qu’il espérait étudier attentivement avec son client, cette semaine, le rapport d’évaluation, qui n’est pas rendu public. La prochaine audience a été fixée au mardi 17 avril. Une première évaluation psychiatrique sommaire avait conclu que M. Boyle était apte à subir son procès, mais Me Greenspon avait demandé au tribunal, à la fin du mois de janvier, une évaluation plus poussée, de deux mois, à l’institut psychiatrique de Brockville. Cette évaluation est maintenant terminée et l’accusé est de retour au Centre de détention d’Ottawa-Carleton.