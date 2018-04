Mark Zuckerberg présente ses excuses en témoignant devant le Congrès

Le patron fondateur de Facebook, Mark Zuckerberg, se pointe mardi et mercredi devant des élus fédéraux des États-Unis pour s’excuser publiquement de la nonchalance de sa compagnie dans le cadre du scandale Cambridge Analytica.

Il s’agit de sa première intervention du genre depuis le début de la crise des données politiconumériques. M. Zuckerberg a par contre refusé de témoigner devant le Parlement européen.

Le plus grand réseau social numérique du monde a mis longtemps avant d’avouer ses responsabilités dans ce dossier brûlant lié au profilage des citoyens, un des nerfs des cyberguerres politiques contemporaines. La compagnie a commencé lundi à avertir ses usagers qui ont fait l’objet d’un détournement de données au cours des dernières années.

Environ 87 millions de personnes ont reçu des alertes sur leurs comptes. La grande majorité (environ 7 personnes sur 9) se trouve aux États-Unis. Le reste est concentré au Royaume-Uni, en Indonésie et aux Philippines. Environ 622 000 Canadiens pourraient avoir été affectés par la fuite. Le nombre de ces usagers résidents au Québec n’a pas été dévoilé.

« Nous n’avons pas fait assez pour empêcher ces outils d’être utilisés de façon malintentionnée », dit le texte de l’intervention que fera publiquement mercredi devant le Congrès.

Mark Zuckerberg témoigne mardi devant le Comité de l’énergie et du commerce de la chambre des représentants. La déclaration a été transmise publiquement lundi. « Nous n’avons pas pris une mesure assez large de nos responsabilités et c’était une grosse erreur. C’était mon erreur et je suis désolé. »

Le document du PDG liste les efforts de sa compagnie pour limiter les tentatives de manipulations des informations sur ses plateformes. Facebook a par exemple retiré 30 000 comptes diffusant des fausses informations pendant les dernières élections en France. Le géant dit employer 15 000 personnes pour assurer la sécurité de ses comptes et filtrer leurs contenus. Elles seront 5000 de plus d’ici la fin de l’année.

Arrogance

Le jeune milliardaire, réputé arrogant, a passé les derniers jours à préparer sa sortie publique avec des experts juridiques et des spécialistes de la communication. M. Zuckerberg a en plus été reçu en audiences à huis clos lundis par un groupe restreint d’élus américains.

La gestion de cette crise a affecté la réputation et la valeur boursière de l’entreprise. La compagnie est clouée au pilori pour la coulée de données. La saignée spéculative a coûté des dizaines de milliards à l’entreprise.

La firme britannique de communication stratégique et politique Cambridge Analytica a pu utiliser des masses de données personnelles en provenance des comptes des usagers du méga réseau social. Le candidat républicain aux présidentielles Donald Trump figurait parmi ses clients. Facebook est aussi critiqué parce que la plateforme a servi de relais à une campagne de déstabilisation de ces élections présidentielles, une désinformation attribuée à des trolls russes.

Le p.-d.g. a reconnu partiellement ses responsabilités dans un message publié le mois dernier. Il a appuyé encore plus sur cette faute la semaine dernière en conférence de presse. L’annonce lundi de la création d’un groupe conseil indépendant formés d’universitaires va dans ce sens (voir l’encadré).

Facebook appuie depuis vendredi une proposition législative pour forcer la divulgation de l’identité des commanditaires de publicités politiques en ligne. Le projet veut du même coup forcer la vérification des sources de publicités dites sensibles.