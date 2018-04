Des centaines de personnes se réunissent pour une vigile à Humboldt

Des larmes ont coulé et des centaines de personnes se sont fait l’accolade dimanche à Humboldt lors d’une vigile en l’honneur des 15 victimes de la tragédie routière survenue plus tôt cette semaine quand l’autobus de l’équipe locale de hockey junior, les Broncos, est entré en collision avec un semi-remorque.

Des personnes ont placé des fleurs en cercle au centre de la patinoire de l’aréna Elger-Petersen de la petite ville de Saskatchewan, pendant que des familles et des amis des joueurs écoutaient des prières et des chants.

Des photos des personnes décédées et blessées avaient été affichées à une extrémité de l’aréna.

Le seul joueur des Broncos impliqué dans l’accident qui a obtenu son congé d’hôpital, Nick Shumlanski, était présent. Il portait son chandail d’équipe blanc, vert et jaune et on pouvait apercevoir une meurtrissure sous son oeil gauche.

Le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, a assisté à la vigile en compagnie du premier ministre de la Saskatchewan, Scott Moe.

Plus tôt dans la journée, M. Trudeau avait rendu visite aux survivants à l’hôpital.