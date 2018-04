Le jour du bilan pour le CH

Ainsi s'est donc terminée la saison 2017-2018 du Canadien : le meilleur joueur (disons avant cette année), Carey Price, qui cafouille avec la rondelle dans les dernières secondes du dernier match, laissant son filet grand ouvert devant un joueur des Maple Leafs. But, sirène, on ferme les livres et bon été.

Avant cela, il reste toutefois le grand bilan annuel qui sera dressé aujourd’hui par la direction du club. Les joueurs parleront aux médias en matinée, tandis que Geoff Molson et Marc Bergevin tiendront une conférence de presse (courue, il va sans dire) plus tard dans la journée.