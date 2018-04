MeToo : démission de trois membres de l’Académie suédoise

Trois sages de l’Académie suédoise, Peter Englund, Klas Östergren et Kjell Espmark, ont annoncé vendredi leur démission pour protester contre les divisions nées au sein de l’institution décernant le Nobel de littérature depuis le mouvement #MeToo, qui l’a éclaboussée. Le directeur général de la Fondation Nobel s’est publiquement inquiété d’une « situation grave et difficile ». La vague #MeToo avait permis de mettre au jour en novembre les relations étroites entre l’Académie et « une personnalité du monde de la culture » accusée de viols et d’agressions sexuelles par des académiciennes, entre autres. L’Académie avait ouvert une enquête interne dont les conclusions ne sont pas connues.