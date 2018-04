Les photos de la semaine du 1er avril

7 Montréal, 5 avril 2018 | Le campus de l’Université de Montréal (UdeM) a un problème d’espace et de vétusté dans plusieurs de ses laboratoires scientifiques. L’UdeM a donc décidé de réunir ses départements de sciences biologiques, de chimie, de physique et de géographie dans un nouveau complexe situé sur le site de l’ancienne gare de triage du Canadien Pacifique, qui deviendra le campus MIL. Ce futur complexe, actuellement en construction, accueillera professeurs-chercheurs et étudiants en septembre 2019 et devrait faciliter la recherche interdisciplinaire. D’ici là, son chantier aux 1001 échafaudages offre des vues pour le moins hypnotisantes. Marie-France Coallier Le Devoir