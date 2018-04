Quoi surveiller aujourd'hui?

La politique du jour

Le gouvernement du Québec présente ce matin, après le déjeuner, sa politique bioalimentaire 2018-2025. La stratégie doit permettre de bonifier l’offre alimentaire locale et bio tout en améliorant les pratiques de l’industrie. Le budget du mois dernier réserve environ 350 millions pour implanter cette réforme.



Des fonds sont prévus pour prendre en compte le « bien-être animal » dans l’élevage et l’« efficacité énergétique » partout dans le secteur agroalimentaire. La politique mise aussi sur la recherche, des campagnes publicitaires de promotion des aliments d’ici et l’expansion de la production biologique et durable.